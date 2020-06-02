Москва, , 13:44 — REGNUM Все меры, которые сейчас принимает правительство РФ для сохранения занятости в большей степени направлены на граждан, а для бизнеса носят пассивный характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«То есть, это в большей степени административные меры для работодателей — не увольнять, не снижать заработную плату.

А предлагаемые экономические меры в большей степени заставляют осторожно их использовать, так как это в основном льготы и отсрочки, по которым потом придется рассчитываться.

Если работодатель берет беспроцентный кредит для выплаты заработной платы сотрудникам, то через определенный период он его должен вернуть, а это даже без процентов непомерная нагрузка для бизнеса в нынешних непростых и непредсказуемых условиях.

А поддержание занятости и рост доходов — это рабочие места. Поэтому сейчас нужно принимать больше мер для поддержания бизнеса и может предоставлять больше субсидий, чтобы снизить долговую нагрузку на бизнес.

Есть, например, пример Швеции, где государство берет на себя ответственность платить работникам заработную плату, если компания оказалась в кризисе», высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ правительство разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.

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