Варшава, , 13:31 — REGNUM После снижения процентной ставки Центрального банка Польши с 1,5% до 0,1% в 2020 году банки, добиваясь прибыли, будут вводить дополнительные сборы. Такое мнение в интервью «Польскому радио» выразил экономист банка PKO Bank Polski S.A. Марчин Чаплицкий.

По мнению эксперта, можно ожидать, что банки захотят компенсировать снижение процентных ставок. Из-за того, что разрыв между процентными ставками по кредитам и депозитам уменьшается, польские банки зарабатывают меньше. Поэтому не исключено, что банки начнут повышать клиентам дополнительные сборы, например, за переводы или за использование платежной карты.

В Польше, еще до последнего снижения ставок, были компании, которые держали средства на депозитах с отрицательными процентными ставками. Но частные лица, по мнению Чаплицкого, на такие условия не согласятся.

«Банки будут искать дополнительную прибыль, потому что снижение процентных ставок означает, что они не достигнут запланированных финансовых целей», — говорит главный экономист Банка Почтового Моника Куртек.

По словам президента компании Tavex Александра Павляка, польские фирмы уже давно ничего не зарабатывают на депозитах. Поляки все чаще инвестируют в золото и недвижимость, «пряча» деньги от низких процентных ставок.

«Вклады никоим образом не являются альтернативой. Можно ожидать, что в перспективе нескольких месяцев эти деньги будут из банковской системы утекать», — указывает он.