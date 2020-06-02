Пенза, , 15:39 — REGNUM В рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2022 годы» в текущем году выделят на капитальный ремонт образовательных организаций 103 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 году капитально отремонтируют за счет областного бюджета 28 школ и четыре детсада. В образовательных учреждениях отремонтируют кровлю, фасады, системы отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, заменят оконные и дверные проемы, напольные покрытия.

За три года, в период с 2017 по 2019 годы капитально отремонтированы 112 школ и 17 детских садов на общую сумму 520 млн рублей.

В Пензенской области по федеральной программе создания в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для занятия физкультурой и спортом в текущем году отремонтируют 12 спортзалов на общую сумму 20 млн рублей. В рамках этой программы с 2014 года в регионе в 103 сельских школах создали современные условия для занятия спортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе отремонтируют спортивный зал спорткомплекса «Зенит». Требуют замены инженерные коммуникации, стеклоблоки и оборудуют около 200 посадочных мест для болельщиков.

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