Токио, , 13:31 — REGNUM Японская компания Suzuki вывела на японский рынок новый мотоцикл GSX-R125. Об этом сообщает агентство Rideapart.

Мотоцикл оснащён одноцилиндровым мотором на 124 куб. см максимальной мощностью 14,8 л. с. С силовым агрегатом работает 6-позиционная механическая трансмиссия.

Байк имеет стандартные телескопические вилки, а также передние и задние дисковые тормоза. Кроме того, автопроизводители оснастили GSX-R125 цифровым экраном, на который выводится вся необходимая для водителя информация.

Стоит новинка 393 800 иен (около 259 тыс. руб.). В будущем продаваться данный байк будет на рынках большинства стран Европы и Азии. В США этот мотоцикл на рынках не появится.

Напомним, в мае 2020 года, через пять лет с начала продаж Suzuki Vitara в РФ, дилеры компании продали 20-тысячный экземпляр этой модели.

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