Тула, , 13:29 — REGNUM

Государственный аппарат и всю систему управления в стране необходимо выводить на новый уровень работы, более экономичный и более эффективный, без этого добиться заметного роста экономики не удастся, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 июня, председатель тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов.

Как сообщалось ранее, 2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин представит президенту страны Владимиру Путину план восстановления экономики страны. Основная цель плана правительства — выход на траекторию устойчивого роста и увеличение доходов граждан. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей бизнеса.

«Планов развития и структурных изменений в экономике на федеральном уровне в последние годы было написано немало. Остаётся пожелать, чтобы они, во-первых, всегда исполнялись и, во вторых, чтобы в них учитывалась местная специфика. Для этого они должны вырабатываться с как можно более широким привлечением экспертного сообщества на различных уровнях ‑ и федеральном, и местном.

Попытка перестроить нашу экономику, уйти от её сырьевой ориентации, как я уже сказал, предпринимается не впервые. К сожалению, у нас и по стране в целом, и конкретно в Тульской области почти отсутствует стимул конкуренции. Большинство крупных предприятий в Тульской области являются продолжателями предприятий военной отрасли, менталитет у их руководителей во многом остался прежний, он всё ещё строится по принципу «нам приказали — мы сделали». Отсюда низкая конкурентоспособность. Им сложно перестроиться на новые экономические условия, внедрять новые технологии и новые производства. Им проще производить что-то крупное, что-то военное… Гражданская промышленность требует других усилий в области как технологий, так и маркетинга. То же самое касается перехода на цифровые рельсы.

Так что здесь очень амбициозная задача, с которой без привлечения всех ресурсов и, главное, без серьёзных изменений в структуре государственного аппарата справиться будет очень трудно. Государственный аппарат, всю систему управления необходимо выводить на новый уровень работы: более экономичный, более эффективный. С этого, в общем-то, надо начинать. Много расплодилось тех, кто в госаппарате просто получает зарплату.

Но здесь будет вторая вилка. Если мы будем вводить экономию, новые технологии, робототехнику, то будут высвобождаться трудовые ресурсы. Много людей высвободится и из государственного аппарата. Как их занимать, куда направлять, на что перенацеливать и переобучать? Об этом тоже надо думать самым серьёзным образом», — отметил Михаил Глухов.