Москва, , 13:27 — REGNUM Судя по масштабности и количеству пунктов в плане правительства РФ, это не что-то специально разработанное под воздействием пандемического кризиса, а несколько переработанный с учётом реалий план, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Это план команда Михаила Мишустина начала готовить после назначения вице-премьером, но затем была вынуждена отвлечься в связи с вирусом.

В целом видно продолжение разворота государства от парадигмы накопления резервов к стимулированию экономического роста финансовыми вливаниями.

В каком-то смысле пандемия даже поспособствует реализации такой модели, поскольку часть нежизнеспособных компаний сейчас очистили рынок, высвободились рабочие руки, да и необходимость финансовой поддержки населения в сложившейся ситуации не могут оспаривать даже самые упёртые монетаристы.

Несомненно, достижению озвученных темпов роста экономики будет способствовать и восстановление после текущего спада, равно как и возврату безработицы к допандемийных значений.

Насколько эффективно эта модель будет работать дальше, пока можно только гадать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан разработало правительство России по поручению президента РФ.

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