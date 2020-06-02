Париж, , 13:12 — REGNUM По итогам мая 2020 года автодилеры во Франции реализовали 96 310 авто, а год назад в тот же период они продали 193 948 автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация французских автопроизводителей.

Таким образом, падение продаж на французском авторынке составило почти 50%. При этом в стране значительно вырос объем реализации электрокаров. Так, в мае текущего года продажи электромобилей составили 4112 экземпляров, что на 4% больше прошлогоднего уровня.

В тоже время доля продаж гибридов на французском авторынке выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, до 12 020 авто.

Напомним, в апреле текущего года из-за пандемии нового коронавируса продажи новых машин во Франции снизились до 21 тыс. экземпляров, а годом ранее их продажи составляли 188,2 тыс. единиц.

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