Москва, , 13:09 — REGNUM При оценке объёма финансирования государственных мер поддержки на фоне пандемии следует учитывать не только дополнительные расходы, но и мероприятия по компенсации выпадающих доходов бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации, комментируя критику о недостаточном объёме государственных расходов на антикризисные меры.

«Здесь нужно исходить, во-первых, из объёма выпадающих доходов, которые были сформированы в бюджете. Если мы целостно посмотрим на те меры, которые оказывает государство в рамках антикризисного пакета, нам необходимо оценить и выпадающие доходы, связанные с падением доходной базы. Это и доходы по налогам физических лиц, доходы на прибыль и так далее», — заявил Котяков.

Правительством было принято решение о сохранении всего объёма предусмотренных действующим объёмом о бюджете мер государственной социальной поддержки, указал он.

Так, сохранён размер пенсионного страхового фонда, как и объём федеральных мер финансирования.

«Все эти выпадающие доходы финансированы за счёт ресурсов федерального бюджета. Более 2 трлн рублей на сегодняшний день выделены дополнительно на те меры поддержки, которые направлены именно на поддержку бизнеса, наших граждан», — указал Котяков.

«Относительно соотнесения абсолютных величин (между разными странами) — здесь это достаточно сложно. А относительно значимости выделяемых ресурсов: я думаю, вы понимаете, что это сумма, которая соответствует 20−30% существующего бюджета РФ на сегодняшний день. Это достаточно значимый ресурс, который был изыскан дополнительно для сохранения всех существующих обязательств со стороны правительства РФ», — пояснил министр.