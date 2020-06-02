Киев, , 13:08 — REGNUM Группа компаний «Нафтогаз Украины» за три месяца 2020 года получила чистую прибыль в размере 3,2 млрд грн.

Соответствующую информацию обнародовала 2 июня пресс-служба государственной энергетической компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным источника, нынешняя прибыль компании в 5 раз меньше результата за первый квартал 2019 года.

В «Нафтогазе» отмечают, что кризис, вызванный коронавирусом, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для компании «сложные условия». Также на финансовые результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ.

«Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%», — приводит пресс-служба комментарий финансового директора группы Петера ван Дрила.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 г. группа «Нафтогаз» получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн.