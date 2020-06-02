Москва, , 12:54 — REGNUM В России вскоре пересмотрят состав потребительской корзины, которая определяет размер прожиточного минимума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«У нас есть чёткое поручение от Владимира Владимировича: начиная с 2021 года, и это предусмотрено действующим законодательством, обеспечить пересмотр потребительской корзины», — заявил Котяков.

«Поэтому, я так думаю, в ближайшей перспективе… уже сейчас на площадке Минтруда делаем соответствующие расчёты, работаем с институтами, экспертным сообществом относительно как раз компонентов, как входящих в состав именно продуктовой корзины, которая является неотъемлемой частью прожиточного минимума», — указал он.

По его словам, работа над предложениями должна завершиться к концу 2020 года.

«Как только мы сформулируем предложения — а это должно произойти до конца текущего года, — мы с вами совместно будем рассматривать данный законопроект, определяющий все компоненты, входящие в эту экономическую категорию», — отметил министр.