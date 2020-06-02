Москва, , 13:05 — REGNUM Российская экономика будет полностью освобождена от связанных с коронавирусом ограничений только к июлю 2021 года. Это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На первом этапе — стадии адаптации — предполагается стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях и избежать дальнейшего падения доходов населения. Этот этап продлится до сентября 2020 года, в это время будут действовать ограничения, призванные не допустить рост эпидемии. До 70% регионов РФ будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

Вторая стадия, с октября 2020 года по июнь 2021 года, предполагает восстановительный рост экономики и доходов граждан. К концу этой фазы не более 20% регионов перейдут на третий этап снятия ограничений.

Полностью экономика заработает только в период с июля по декабрь 2021 года. Третью фазу, как ожидается, будет сопровождать «устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост».

Напомним, первый этап отмены санитарных мер предполагает возобновление работы небольших объектов непродовольственной торговли и сферы услуг. На втором этапе начнут работать более крупные предприятия торговли и отдельные образовательные организации.

На третьем этапе сохранятся требования к санитарной дистанции между людьми, но будет возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг, ресторанов, гостиниц, образовательных учреждений, мест для отдыха.