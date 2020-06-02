Пермь, , 12:55 — REGNUM В Перми в мае самые привлекательные зарплаты предлагали специалистам по продажам, сообщает пресс-центр сервиса Работа.ру.

Среди высокооплачиваемых вакансий работа менеджером по продаже металлопроката — доход обещан до 150 тыс. рублей. У претендента должен быть опыт в этой сфере как минимум два года. Специалисту про продаже электрооборудования пермский работодатель предлагает до 100 тысяч рублей.

Предложения, безусловно, привлекательные, однако соискателям необходимо учитывать, что при трудоустройстве их заработок будет складываться из невысокого фиксированного оклада и процента от сделок.

Работу с высоким заработком предлагают водителям — до 120 тыс. рублей. В данном случае соискатели должны быть готовы к длительным командировкам.

Пресс-служба сервиса Работа.ру отмечает, что в апреле-мае вырос спрос на удалённую работу и менее востребованными стали вакансии полного рабочего дня.