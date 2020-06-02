Милан, Италия, , 12:52 — REGNUM

Страны — члены ЕС смогут получить средства специальных фондов Евросоюза на борьбу с экономическими последствиями пандемии только в том случае, если их руководители покажут, что намерены «проводить реформы», заявил в интервью Die Welt во вторник, 2 июня, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Если руководители государств не смогут показать, с помощью каких именно реформ они рассчитывают стимулировать экономический рост, то, «естественно», никаких денег они не получат, сказал Домбровскис.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что средства «антикоронавирусных» фондов будут предоставляться странам — членам ЕС без всяких условий.

В конце мая 2020 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общий объем нового фонда ЕС составит 750 млрд евро. Большую часть средств получат страны, чьи экономики особенно пострадали от эпидемии и ограничений. В частности, Италия сможет получить чуть более 170 млрд евро, из которых 90 млрд евро — кредитных средств.