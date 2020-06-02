Иваново, , 12:43 — REGNUM 700 работников «Яковлевской мануфактуры» в Приволжске Ивановской области оказались под угрозой увольнения, об этом со ссылкой на ивановское объединение профсоюзов сообщило IvanovoNews 2 июня.

«В настоящее время, в связи с окончанием срока аренды имущественного комплекса 30 июня руководство предприятия намерено уволить работников и прекратить производственную деятельность предприятия. Сегодня коллектив в панике! Оказаться вне стен предприятия и трудоустроиться в Приволжске не представляется возможным! Количество безработных, обратившихся в центры занятости, резко возросло», — говорится в сообщении профсоюзов.

Обращения с просьбой сохранить производство, которое является для Приволжска градообразующим, направлены в адрес губернатора Ивановской области и председателя Совета Федерации.

Яковлевский льнокомбинат и Яковлевская мануфактура входят в число самых известных производителей текстиля в России, производство было основано ещё в 1870 году. Комбинат производит льняные и полульняные ткани, швейные изделия — скатерти, полотенца, простыни. Отметим, в 2016 году предприятие уже оказывалось на грани закрытия — тогда у комбината сменился собственник.