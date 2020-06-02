Кострома, , 12:38 — REGNUM 1 июня в центре Костромы несколько десятков предпринимателей с «вещевых рынков» собрались в Больших мучных рядах и потребовали у властей разрешения на продолжение работы.

Директор департамента экономического развития Свистунов на встрече с пикетчиками Фото Анатолия Баринова

«Предприниматели так называемых «вещевых рынков» просят их открыть поскорее, готовы исполнять все требования по санитарно-эпидемиологической безопасности. Роспотребнадзор обещал очень крепко подумать, как это можно сделать», — написал в социальных сетях очевидец произошедшего Анатолий Баринов.

Факт встречи с предпринимателями в разговоре с ИА REGNUM подтвердил руководитель регионального департамента экономического развития Александр Свистунов. По его словам, властям удалось договориться с пикетчиками. Однако, конкретные результаты диалога пока не разглашаются.

Напомним, до 14 июня в Костромской области продлён запрет на работу общепита, ряда досуговых и развлекательных заведений, крупных торговых центров. При этом, часть рыночных бизнесменов не смогли получить льготы и послабления по аренде.