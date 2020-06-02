Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбурге в период режима безопасного поведения из-за неблагополучной эпидобстановки многие отраслевые структуры администрации города столкнулись с трудностями реализации своих полномочий. В частности, возникли препятствия по проведению аукционов и конкурсов в открытой форме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Выходом стала организация мероприятий по приватизации муниципального имущества в электронном формате. «Любой желающий, будь то физическое или юридическое лицо, может спокойно, сидя дома на самоизоляции, принять участие в указанных торгах и заключить договор купли-продажи не выходя из дома», — сказали в администрации.

Так, 1 июня по результатам торгов приватизировано пять зданий в исторической части муниципалитета, три их которых, согласно письму областного минкульта, «отнесены к исторически ценному градоформирующему объекту исторического поселения регионального значения Оренбургской области «город Оренбург».

Напомним, в Оренбурге более года действует программа «Аренда за рубль». Ее целью является сохранение объектов культурного наследия. По официальным данным, в оборот вовлечено 27 объектов, в том числе 12 объектов культурного наследия и шесть ценных застроек. Шесть исторических домов сдано в льготную аренду. Одно здание приватизировано для ликвидации аварийности объекта и освоения земельного участка в соответствии с нормами действующего законодательства.

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