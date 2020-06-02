Москва, , 12:33 — REGNUM С 1 апреля до 1 июня в России было на 400 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

С 1 апреля по сегодняшний день в России было уволено 2 млн 300 тыс. человек, а принято на работу 1 млн 900 тыс. человек. То есть разница официально составила 400 тыс. высвобождений», — заявил Котяков.

«За вычетом сезонного фактора увольнения в большей степени затронули следующие отрасли: это розничная торговля непродовольственными товарами, предприятия общественного питания, авиаперевозки и обеспечение аэропортовой деятельности, гостиничные хозяйства, культура и развлечения», — указал он.