Сеул, , 12:37 — REGNUM Правительство Южной Кореи возобновит процедуру урегулирования спора с Японией во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу введенных японской стороной экспортных ограничений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

В ноябре 2019 года Сеул приостановил процедуру в качестве жеста доброй воли, а в мае текущего года призвал правительство Японии прояснить свою позицию по вопросам экспортных ограничений и исключения из списка приоритетных торговых партнёров до 31 мая, однако ответа так и не последовало.

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Напомним, что в июле 2019 года правительство Японии наложило ограничения на поставки в Южную Корею редких материалов, используемых для производства электроники, а также исключило Южную Корею из списка приоритетных торговых партнёров. В ответ Сеул сделал аналогичный шаг в отношении Токио, а жители Южной Кореи выступили с призывом к своим соотечественникам бойкотировать японских производителей и не посещать Японию с туристическими целями.