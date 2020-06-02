Москва, , 12:42 — REGNUM Спрос на недвижимость, которая находится в собственности Москвы, остался высоким. Об этом сообщается на официальной странице департамента столицы по конкурентной политике.

Отмечается, что с 20 мая в Москве было снято временное ограничение на проведение имущественных торгов. Первая неделя тендеров показала высокий спрос на городскую недвижимость. Так, количество участников превысило две тысячи человек.

«Первая неделя, в течение которой проходили электронные аукционы, показала высокий спрос на городскую недвижимость. В частности, интерес к открытым торгам вырос почти в три раза по отношению к моменту введения в Москве ограничительных мер. На последней неделе марта на право покупки или аренды городской недвижимости претендовали 766 участников, тогда как сегодня количество заявителей превысило две тысячи», — рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Наибольшим спрос был отмечен на аукционах, где размещались лоты с городской недвижимостью. На их долю пришлось более 90% прошедших за первую неделю после снятия ограничений торгов.

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