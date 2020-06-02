Москва, , 12:28 — REGNUM Глава Минтруда Антон Котяков назвал регионы с самой сложной обстановкой на рынке труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

«По доле официально зарегистрированных безработных самая сложная ситуация на 1 июня сложилось в Республике Тыва — 12% от экономически активного населения, Чечня — более 10%, Ингушетия — 9,4%, Алтай — 6%, Кабардино-Балкария — более 5%. Во всех остальных субъектах этот показатель меньше 5%», — сообщил Котяков в Совфеде.

Также он назвал регионы с самой большой разницей между принятыми на работу и уволенными.

«Самая большая разница между принятыми и уволенными гражданами в субъектах: город Москва, Свердловской области, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области. Но во всех перечисленных субъектах численность освобождающейся рабочей силы составляет менее 1%», — сказал министр.

Также, говорит Котяков, по расчётам Росстата на 1 мая численность безработных в РФ по методике Международной организации труда (МОТ) составила 14,3 млн безработных, или 5,8% трудоспособного населения. По сравнению с мартом общая численность безработных выросла на 800 тыс. человек, или на 23%. При этом зарегистрированная численность безработных в центрах занятых составила 2,1 млн человек, привел данные глава Минтруда.

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