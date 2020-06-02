Москва, , 12:20 — REGNUM В ряде регионах России по итогам мая на работу приняли граждан больше, чем уволили. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В ряде регионов по итогам мая количество принятых на работу граждан выше, чем количество уволенных. Это, например, такие регионы, как Камчатский край, Тамбовская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Амурская область», — заявил Котяков.

«Однако в большинстве регионов достаточно сложная», — отметил он.

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