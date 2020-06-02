Оренбург, , 12:19 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит отремонтировать 63 объекта, уже начался ремонт 42 дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.

В планах ремонт 210 километров дорог в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Гае и на региональных трассах. Кроме того, благоустроят 400 улиц, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны.

Как заявил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, работы ведутся в соответствии с графиком.