Москва, , 12:17 — REGNUM Рынок труда в России в настоящее время характеризуется высокой конкуренцией за рабочие места. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Коэффициент напряжённости на рынке труда достаточно высокий — он составляет 1,8. То есть на 10 вакансий приходится 18 человек-соискателей», — заявил Котяков.

В то же время, по его словам, наблюдаются и благоприятные тенденции — на портале «Работа в России», где размещается предлагаемые на рынке вакансии, за последние месяцы количество вакансий возросло на 200 тыс.

«На данный момент соискатели могут выбирать потенциальное место работы из числа 1 млн 150 тыс. вакансий», — указал министр.