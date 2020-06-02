Москва, , 12:14 — REGNUM Период выплаты пособий будет автоматически продлён на три месяца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Если у человека заканчивается на сегодняшний день период выплаты пособия, оно будет автоматически продлеваться на три месяца», — заявил Котяков.

У части граждан, которые ранее были признаны безработными, на сегодняшний момент истекает период получения пособия — если они не смогли найти работу, то, согласно прежнему порядку, оставались без средств к существованию.«Мы вышли с инициативой — в принципе, нас поддержали, — чтобы продлить такого рода выплаты ещё на три месяца до тех пор, пока ситуация на рынке труда не стабилизируется», —напомнил министр.