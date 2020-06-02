Москва, , 12:04 — REGNUM Все безработные с детьми до 18 лет смогут получить специальные выплаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В правительство уже внесён проект постановления, который предусматривает распространение этой выплаты на всех безработных граждан — не только тех, которые потеряли работу после 1 марта, а всех граждан, которые на сегодняшний день будут признаны безработными и встанут на учёт в центрах занятости», — заявил Котяков.

Напомним, в настоящее время безработные граждане, которые потеряли работу после 1 марта и воспитывают детей до 18 лет, получают пособия в максимальном размере, а доплата за каждого несовершеннолетнего ребёнка составляет 3 тыс. рублей в течение трёх месяцев.