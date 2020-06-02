Москва, , 12:00 — REGNUM Газпром закономерно защищается от введения санкций США по «Северному потоку — 2» и переводит часть строительных активов на второстепенные юридические лица, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя смену владельца трубоукладчика «Академик Черский».

«Это с одной стороны «секрет Полишинеля», с другой стороны дает возможность юридического протеста.

Сейчас усилия США направлены на блокирование европейских компаний, которые могут покупать газ у России. И это дает некоторый простор для маневра Газпрому.

Мы уже увидели, что столкновение Германии и США в частности и по вопросу об СП-2 привело к тому, что канцлер ИА REGNUM отказалась приехать на саммит G7 и его проведение сорвалось.

Если США не воспользуются лазейкой с передачей имущества в малознакомую фирму, пусть даже санкционируют ее, но не тронут Газпром и дадут достроить «Северный поток — 2», то это приведет к еще большему расколу между ЕС и США», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, российский трубоукладчик «Академик Черский», прибывший в Балтийское море, теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).

Читайте также: СМИ сообщили о смене владельца судна, которое достроит «Северный поток — 2»