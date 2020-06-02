Москва, , 11:56 — REGNUM 1 июня в России одномоментно были выплачены средства на 15 млн детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Средства были обработаны в кратчайшие сроки. Вчера, с учётом тех данных, о которых я говорил, был первый день, когда стартовала эта выплата. За вчерашний день мы выплатили семьям, воспитывающим 15 млн детей. Выплата по своему абсолютному размеру составила 150 млрд рублей», — заявил Котяков.

«Хочу сказать, это впервые такое большое количество граждан получили выплаты одномоментно за столь короткие сроки», — указал он.

Отметим, что с 1 июня производятся выплаты детям в возрасте от трёх до 16 лет. Приём заявок стартовал на следующий день, как об этом заявил президент России 11 мая.

«Я хочу сказать, что на сегодняшний день такой дополнительной помощью могут воспользоваться семьи, в которых воспитывают 22 млн детей», — указал Котяков.