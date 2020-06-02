Архангельск, , 11:53 — REGNUM Выручка системообразующих предприятий Архангельской области на фоне «антивирусных» каникул сократилась в среднем на 9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФНС по Архангельской области и НАО.

«Результаты мониторинга по данным на 20.05.2020 показывают, что в целом по системообразующим организациям Архангельской области выручка от продаж фиксируется на уровне 91% от «докарантинного» уровня, средний индекс объема отгруженной продукции — 89%, средний индекс цен практически не отклонился от обычного — 99%, фонд оплаты труда также находится на уровне 99%», — сообщили в ведомстве.

При этом наибольшие темпы снижения по основным показателям отмечены на предприятиях обрабатывающих производств, а также в компаниях, работающих в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.

По данным УФНС, относительно спокойная обстановка на данном этапе отмечается в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», в строительстве и в торговле (за счет розничной). В данных сферах обеспокоенность вызывает рост задолженности как дебиторской (за отгруженную продукцию), так и кредиторской (перед поставщиками).

В Ненецком автономном округе обобщенные результаты мониторинга показали снижение выручки на 21% (наиболее существенное — на предприятиях транспорта и транспортной инфраструктуры), объема отгруженной продукции на 6%. Уровень цен — без динамики к периоду до введения особых мер, фонд оплаты труда — с ростом на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области к системообразующим отнесена 81 организация. Наибольшая доля в этом списке приходится на предприятия, относящиеся к сферам обрабатывающих производств, обеспечения электро‑ и газоснабжением, сельского и лесного хозяйства, рыболовства, а также транспортные компании. Для Ненецкого автономного округа системообразующими регионального уровня определены 26 организаций. В том числе ресурсоснабжающие, транспортные, производственные, торговые и иные значимые для округа предприятия.