Москва, , 11:51 — REGNUM Требования граждан упростить процедуру получения выплат на детей были полностью удволетворены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Со стороны граждан были нарекания на необходимость получения СНИЛС в процессе назначения данной выплаты. Хочу сказать, что критика была обоснованной, и Пенсионный фонд проанализировал базу данных ЗАГС», — заявил Котяков.

«Инициативно мы начали оформление СНИЛС для несовершеннолетних детей, не имеющих данного документа. И уже с мая при обращении за пособием родителям достаточно воспользоваться сервисом на портале государственных услуг. Для этого необходимо просто нажать кнопку — для формирования заявления на получение данного пособия, и СНИЛС будет проставлен автоматически», — подчеркнул он.

В настоящее время дополнительно для всех семей, где воспитываются дети до трёх лет, за апрель, май и июнь введена ежемесячная выплата по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка. Эти пособия могут быть назначены почти 5 млн детям. На данный момент перечислено 36,5 млрд рублей, указал министр.

Заявления принимаются дистанционно через портал «Госуслуги» и на сайте ПФР до 1 октября.