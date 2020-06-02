Лондон, , 11:49 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла более чем на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, по данным на 11:43 мск 2 июня нефть торгуется на уровне $39,13 за баррель.

Идёт в рост и нефть сорта WTI. Так, в настоящее время стоимость барреля нефти поднялась до $36,4. Рост составил 1,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,57%, до $38,66. Рынок закрывался ростом три дня подряд.

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