Москва, , 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Представляется необходимым обсудить более масштабную реструктуризацию, а то и полноценную кредитную амнистию для наиболее пострадавших наших граждан», — заявил Кравченко.

Он подкрепил свое предложение фактами.

«По состоянию на 25 мая в нашей стране были предоставлены 1,8 млн кредитных каникул по займам физических лиц. Только 15% из них были выданы в соответствии с нормами нового закона. Этот закон касается особенностей изменения условий кредитного договора — так называемые кредитные каникулы — договоров займа. Это означает, что 85% граждан не смогли воспользоваться новым инструментом. Банки не заинтересованы работать по федеральному закону, они продвигают свои собственные программы реструктуризации, которые дороже для заемщиков. И те, кто идёт на реструктуризацию кредита по программам банка, получает ухудшение кредитной истории со всеми вытекающими последствиями. Считается, что они не смогли справиться с текущими платежами. Одновременно с этим есть письмо ЦБ о том, что банки не должны ухудшать кредитные истории клиентов», — привел сенатор аргументы.

Кравченко предложил обсудить изменения закона о кредитных каникулах, в том числе достаточности установленных лимитов по кредитным каникулам, и проанализировать возможность продления кредитных каникул.

Также предлагается рекомендовать использовать опыт пилотных регионов по созданию специальных антикризисных центров, которые могут работать как консультационные центры по кредитным каникулам и оказать услуги населению бесплатно.