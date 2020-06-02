Москва, , 11:47 — REGNUM Российское Министерство финансов внесло в правительство проект постановления о снижении до 15% минимального первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба Минфина.

Отмечается, что внесение проекта постановления состоялось 30 мая. Документ направлен на выполнение поручений главы государства и предусматривает снижение на пять процентных пунктов — с 20 до 15% — первоначального взноса по ипотечным кредитам.

Речь идёт о кредитах в рамках программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле объемы выданной в России ипотеки снизились почти на 39% и составили 184 млрд рублей.

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