Москва, , 11:40 — REGNUM Около 80% семей в Российской Федерации смогут получить дополнительные выплаты на детей, введённые в связи с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Сегодня уже 718 тыс. семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребёнка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в Российской Федерации. И в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 млрд рублей», — заявил Котяков.

С начала 2020 года в соответствии с посланием президента ежемесячные выплаты на первого ребёнка были продлены до достижения им возраста трёх лет. Ранее такая выплата предоставлялась до достижения ребёнком полутора лет.

Кроме того, за пособиями могут обратиться также те, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека — раньше порог отсечения составлял один прожиточный минимум.