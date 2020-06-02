Майкоп, , 11:36 — REGNUM Предприниматели Адыгеи с начала пандемии коронавируса получили финансовую помощь на выплату заработной платы в размере свыше 70 млн рублей, что позволило сохранить до 3 тыс. рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 1 июня заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики региона.

Министр экономического развития и торговли Адыгеи Геннадий Митрофанов доложил, что часть мер по стимулированию предпринимательской активности, системообразующих предприятий и оказавшихся в зоне риска отраслей экономики уже реализуется при участии кредитных учреждений и государственной микрокредитной компании.

По состоянию на 28 мая общий объем предоставленной банками финансовой поддержки составил 1 млрд 24 млн рублей для 188 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) При этом основная мера поддержки — отсрочка платежей.

«Финансирование на выплату заработной платы составило 72 млн рублей, что позволило сохранить до 3 тыс. рабочих мест. Больше всего мерами поддержки воспользовались субъекты МСП Майкопа, Майкопского и Кошехабльского районов», — сказал Митрофанов.

По словам министра, федеральные меры поддержки дополнены региональной программой кредитования субъектов МСП под 2% годовых на возобновление их деятельности. Средства кредита подлежат полному или частичному (80%) списанию при сохранении численности работников. Потенциальными получателями данной меры в республике являются почти 5,5 тыс. субъектов МСП.

Кроме того, как отметил Митрофанов, фонд поддержки предпринимательства Адыгеи предоставляет новые льготные микрозаймы под 1% до 1 млн рублей и отсрочки по действующим обязательствам сроком на шесть месяцев. Уже одобрено предоставление пяти микрозаймов на 4,5 млн рублей, отсрочка предоставлена 19 субъектам МСП.

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