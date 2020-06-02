Москва, , 11:34 — REGNUM Дилеры немецкой компании Opel в России приступили к продажам специальной серии микроавтобуса Opel Zafira Life Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Построена новинка на базе комплектации Cosmo. Данная версия авто выпущена ограниченным тиражом. Модель имеет длинную базу в варианте «L», а в качестве силового агрегата у микроавтобуса дизельный турбированный двигатель обьёмом два литра. Двигатель сочетается с 6-скоростным «автоматом».

Кузов автомобиля окрашен в черный металлик. Спереди машины установлены ксеноновые фонари и светодиодные дневные ходовые огни.

В салоне спецсерии автопроизводители установили двухзонный климат-контроль и дополнительную заднюю климатическую установку с управлением в салоне. Кроме того, в автомобиле есть парктроник, камера заднего обзора, электрический привод сдвижных дверей и кожаная обивка кресел.

За Opel Zafira Life Black Edition автолюбителям придётся заплатить 3 млн 039 тыс. 900 рублей.

Ранее компания Opel представила фургон Vivaro-e с электромотором производительностью 136 «лошадей». Этот агрегат позволяет фургону разогнаться до 130 км/час.

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