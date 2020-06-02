Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Грузия пока не готова впускать туристов из Армении из-за того, что там неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Такое заявление 1 июня сделал руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала «Пирвели».

"В первую очередь туристы будут из «зелёных» стран. Департамент туризма работает в этом направлении. Будут оформлены двусторонние соглашения со странами с минимальным риском», — рассказал о планах на туристический сезон Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что туристам, которые захотят посетить Грузию, нужно будет незадолго до поездки пройти тестирование на коронавирус. После того, как туристы прибудут в страну, за состоянием их здоровья будут постоянно наблюдать.

Напомним, Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля. Ранее сообщалось, что первыми странами, из которых будут пускать туристов, могут стать Израиль, Австрия, Чехия и Украина.

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