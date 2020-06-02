Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Россия может восстановить авиасообщение с другими странами в августе или сентябре. Этого не исключил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Он не исключил, что, возможно, будут разрешены полёты в Грузию. «Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — заявил руководитель в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса. Теперь выполняются только рейсы по вывозу российских туристов, застрявших за рубежом. К настоящему времени уже вывезены на Родину несколько тысяч человек.