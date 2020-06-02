Москва, , 11:20 — REGNUM В России система маркировки лекарств стартует с 1 июля, заявил министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко.

«С 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов», — сказал Мурашко на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по маркировке лекарств стартовал в России в 2017 году. С 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для лекарств категории семи высокозатратных нозологий, остальные лекарства должны были получить маркировку до июля 2020 года, однако сроки были перенесены.

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