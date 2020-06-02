Вашингтон, , 11:17 — REGNUM В американском городе Индианаполис были выброшены на свалку десятки электромобилей компании, которая занималась предоставлением услуг каршеринга. Видео с электрокарами обнародовал канал WTHR в Youtube.

Компания BlueIndy из Индианаполиса, которая предоставляла свои автомобили в краткосрочную аренду, разорилась из-за пандемии коронавируса. Сервис каршеринга был создан пять лет назад.

В автопарке BlueIndy находилось около 280 машин. Из-за ограничительных мер, работа компании была приостановлена. При этом какая-то часть автомобилей была передана конкуренту, а остальная часть электромобилей была отправлена на свалку.

Напомним, в США на парковках стадионов стоят сотни тысяч машин каршеринговых компаний, которые не используются из-за пандемии коронавируса.

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