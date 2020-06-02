Москва, , 11:00 — REGNUM Совфед одобрил закон, призванный поддержать самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Согласно документу, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года.

Для лица, которое впервые после 1 июня 2020 года встало на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.

Закон предполагает также формирование налогового капитала в размере одного МРОТ.

Закон принят на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса.

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