Москва, , 10:59 — REGNUM Совфед одобрил закон об особенностях арендных отношений на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Решение компромиссное, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В частности, арендаторы, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, наделяются правом требовать уменьшения арендной платы на срок до одного года по договору аренды, заключенному до принятия соответствующего решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В случае недостижения соглашения об уменьшении арендной платы, арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды.

При этом с арендатора не взимаются плата и возмещение отдельных убытков, связанных с расторжением договора. У арендодателя, в свою очередь, остается обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и был уплачен арендатором.

Предусматривается обязанность арендодателей — владельцев государственного или муниципального имущества — в 2020 году пролонгировать до одного года договоры аренды на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендаторов.

Аналогичные меры зафиксированы в целях поддержки граждан и организаций, арендующих земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

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