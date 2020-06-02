Москва, , 10:59 — REGNUM Совфед одобрил закон о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Для реализации закона правительство РФ должно выпустить 22 постановления.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3375 рублей до 6752 рублей.

Также вырастет максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Одновременно одобрена поправка, защищающая выплаты в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет от взыскания долгов по суду.

Кроме того, правительство РФ наделяется правом устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего бизнеса, в случае, если они помимо основной деятельности осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых.

Малый и средний бизнес также получает право на отсрочку на срок от шести месяцев до года платежей в случае приобретения ими арендуемого государственного или муниципального имущества.

Для плавного выхода из кризисной ситуации компаний, в отношении которых был введен мораторий на подачу кредиторами заявления о признании банкротом федеральным законом закрепляется возможность предоставления судебной рассрочки для должников — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Федеральным законом также корректируются нормы законодательства о перевозке пассажиров и туристической деятельности.

Также законом расширяется перечень сфер, в которых будет продлено действие лицензий (разрешений) «автоматом», а также установлены особенности разрешительных режимов

Кроме того, правительство наделяется правом принимать решения, предусматривающие установление особенностей проставления апостиля, правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

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