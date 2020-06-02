Москва, , 10:54 — REGNUM В Госдуме опасаются, что планы по восстановлению экономики так и останутся планами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ по поручению президента подготовило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Предполагается, что 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин доложит по этому плану президенту Владимиру Путину.

В правительстве умеют писать «удивительно красивые, даже романтические планы спасения и восстановления экономики», отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"При этом планы остаются планами, а экономика продолжает оставаться там, где она находится уже много лет и вовсе не в связи с коронавирусом», — указал депутат в Facebook.