Сеул, , 10:55 — REGNUM Число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее превысило отметку в 6 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец апреля текущего года число абонентов сети 5G составило 6 339 917 человек, что на 7,8% больше по сравнению с мартом текущего года.

Известно, что число абонентов превысило отметку 6 млн человек через год после введения услуг связи пятого поколения 5G.

Отмечается, что 45% пользователей сети 5G приходятся на абонентов SK Telecom, 30,3% — на абонентов KT, 24,7% — на абонентов LG U Plus.