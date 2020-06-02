Пенза, , 11:19 — REGNUM В Пензе стало известно об отмене ряда авиаперелетов до Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи. Информацию об этом ИА REGNUM предоставила пресс-служба пензенского аэропорта.

Так, в Москву из Пензы отменены рейсы: авиакомпанией «РусЛайн» до 6 июня, авиакомпанией «Сибирь» до 20 июня, еще один — S7 1195/1196 — отменен до 5 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU1544/1545 до 30 июня.

Полеты авиакомпании «Сибирь» в Санкт-Петербург отменены до середины июня. Также сообщается, что авиакомпания «ИраЭро» отменила рейсы, запланированные на 1, 4, 6 июня по маршруту Симферополь-Пенза-Симферополь. Рейсы на Сочи, запланированные на 4 и 6 июня, тоже отменены. Планируется дополнительный рейс из Домодедово на Симферополь 3 июня, обратно — 4 июня.

Причины отмены авиаперевозок в пресс-службе не уточнили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внутренние пассажирские авиаперевозки в России в апреле сократились на 85% в годовом выражении — до 717,6 тысячи пассажиров.

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