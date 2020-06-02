Тольятти, Самарская область, , 10:46 — REGNUM Lada Vesta в 2019 году стала самой экспортируемой моделью компании АвтоВАЗ. Об этом 2 июня сообщает RG со ссылкой на собственный источник в компании.

Стоит отметить, что отечественная модель Vesta является одной из самых продаваемых машин на авторынке стран СНГ. Доля экспортируемых Vesta в объёме всех отправляемых за рубеж моделей Lada составила в прошлом году 33%. Всего на экспорт в 2019 году было отправлено 16,5 тысяч экземпляров Vesta из полсотни тысяч моделей отечественной марки.

Продано было в СНГ в 2019 году 14 759 единиц Vesta. Так, на белорусском авторынке было реализовано 7 582 экземпляров, в Казахстане — 3 734 единицы, в Кавказском регионе (Грузия, Азербайджан) — 249 штук, а в Центральной Азии было продано 3 194 модели.

На экспорт идет Vesta в версиях: Sedan, Sedan Cross, SW и SW Cross. В оснащение некоторых комплектаций входят: климат-контроль, подогрев лобового стекла, передних кресел и заднего дивана, тачскрин, камера заднего вида, система навигации и разъёмы USB.

Напомним, по итогам апреля 2020 года Lada Granta стала самой популярной моделью АвтоВАЗа на российском авторынке.

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