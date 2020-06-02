Сеул, , 10:39 — REGNUM В 2019 году валовый национальных доход на душу населения в Южной Кореи составил $32 115, что на 4,3% меньше, по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, это самое резкое сокращение показателя с 2009 года, когда мир охватил финансовый кризис.

Эксперты ЦБ Южной Кореи отмечают, что снижение валового национального дохода на душу населения связано с ослаблением воны и замедлением темпов роста ВВП.

Тем не менее, доход на душу населения в Южной Корее превышает отметку $30 тыс. с 2017 года.

Валовой национальный доход — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами.

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