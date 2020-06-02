Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбургской области с 1 июня начали выплачивать пособие малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до восьми лет. Выплату уже получили почти 90 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам директора Центра социальной поддержки населения Олеси Ягодкиной, 1 июня перечислены выплаты 89 заявителям на общую сумму 3,5 млн рублей. Так как выплата назначается с 1 января 2020 года, то семьи, в которых ребенку на эту дату уже исполнилось три года, получили с учетом предыдущего периода почти 30 тыс. рублей.

На пособие могут претендовать 44,5 тыс. оренбургских семей. Объем финансирования на 2020 год составит 2,2 млрд рублей. В минсоцразвития региона подчеркнули, что при назначении пособия действует единый упрощенный порядок оформления.

Напомним, 9 апреля 2020 года Законодательное собрание области приняло закон о ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет. Согласно ему, малообеспеченным семьям с детьми положено пособие. В 2020 году его размер составляет 4 950 рублей — 50% величины регионального прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2019 года.