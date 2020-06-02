Москва, , 10:25 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2020 года самый большой объем денежной выручки с продаж новых машин в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на авторынке Москвы был у Nissan Qashqai. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период дилеры реализовали в столице Nissan Qashqai в объёме 2907 единиц на сумму в 4,3 млрд рублей.

Второе место по объёму выручки среди новых авто сегмента SUV в российской столице заняла модель BMW X7. За четыре месяца московские автолюбители приобрели 586 таких машин, а общая выручка компании за эту модель составила 3,8 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает BMW X5 (586 ед.; 3,5 млрд рублей).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Volkswagen Tiguan (1789 ед.; 3,5 млрд рублей) и Toyota RAV4 (1492 ед.; 3 млрд рублей).

Напомним, всего с января по апрель текущего года за новые кроссоверы и внедорожники российские дилеры выручили 89,3 млрд рублей. При этом объем реализации машин данного сегмента упал с марта по апрель с 37,8 до 7,8 млрд рублей соответственно.

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