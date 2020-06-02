Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» подписали кредитный договор со Сбербанком, а также ведет переговоры еще с несколькими кредитными учреждениям для предоставления займов. Об этом заявил РБК глава авиакомпании Сергей Скуратов.

«Продолжаем переговоры с банком ВТБ, нашли полное взаимопонимание с Газпромбанком, Промсвязьбанком», — сказал он.

Скуратов добавил, что финансовое состояние авиакомпании можно оценить как среднее между «плохо» и «очень плохо», поскольку в апреле «Уральские авиалинии» потеряли 94% объема перевозок. Вместе с тем речи о банкротстве авиакомпании не идет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация приняла решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».

Субсидии будут предоставлены трем компаниями, которые входят в группу «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей получат ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора».

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